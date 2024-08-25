مدرب بلد الوليد: المباراة كانت تحت سيطرتنا وهذا سبب فوز ريال مدريد

بلد الوليد سقط في فخ الخسارة بثلاثية...

أعرب باولو بيزولانو، المدير الفني لنادي بلد الوليد، عن سعادته بأداء فريقه أمام ريال مدريد، بالرغم من الخسارة التي تعرض لها بثلاثية نظيفة.

وسقط بلد الوليد، أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وقال بيزولانو في تصريحات عقبت اللقاء: "بالرغم من الخسارة قدمنا مباراة جيدة، ضد فريق عظيم مثل ريال مدريد، المباراة كانت تحت سيطرتنا، أنا راضً عما قدمه اللاعبين لقد بذلوا قصارى جهدهم".

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وأضاف: "في مثل تلك المباريات علينا أن نستغل كل ما لدينا، بعد الهدف الأول تغير مجرى المباراة، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في المباريات القادمة من أجل هذا النادي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة لاس بالماس مساء يوم الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الليجا، بعد التعادل في أول مباراة أمام ريال مايوركا، والتغلب على بلد الوليد في الجولة الثانية.