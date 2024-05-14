مدرب برشلونة الأسبق يعترف بأفضلية ريال مدريد .. ويطلب فرصة ثانية لتشافي

"الخسارة المذلة أنهت مسيرتي بشكل مؤسف"

يرى كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق، أن تشافي هيرنانديز يستحق فرصة أخرى خلال الموسم المقبل مع برشلونة.

وتولى كيكي سيتين قيادة برشلونة خلال الفترة من (يناير- أغسطس 2020)، حيث قاد الفريق الكتالوني في 25 مباراة حقق خلالها 16 انتصارًا وخسر في 5 مباريات، بينما تعادل 4 مرات.

وقال كيكي، في تصريحات للتلفزيون المصري: "تجربتي مع برشلونة كانت جيدة رغم الظروف الصعبة خلال تلك الفترة، خاصة من الناحية الاقتصادية، لكنها انتهت بشكل مؤسف بعد الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 8-2 في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "الخسارة بتلك النتيجة كانت تاريخية ولم تحدث في مسيرة برشلونة لكنها تحدث في كرة القدم بشكل عام، وعلى سبيل المثال هزيمة البرازيل أمام ألمانيا (7-1) في كأس العالم 2014".

وتابع المدرب الإسباني: "برشلونة حقق نتائج جيدة تحت قيادة تشافي واستطاع الفوز بلقب الليجا في الموسم الماضي والأمور ليست سيئة للغاية، هناك فترات صعود وهبوط لأي فريق، ورغم ذلك كان برشلونة منافسًا قويًا على لقب الدوري الإسباني الذي فاز به ريال مدريد".

وأوضح: "ريال مدريد فريق مذهل واستثنائي ويمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي، وهو أحد أفضل الأندية في العالم حاليًا، وهو المرشح الأقرب لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وعلق المدرب الإسباني على انتقال كيليان مبابي الوشيك إلى ريال مدريد، قائلًا: "يستطيع تقديم إضافة كبيرة حال انتقاله، وسينسجم سريعًا مع الفريق، نظًرا لما يمتلكه من إمكانيات، وهو من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيتطور بشكل أكبر".

وختم: "محمد صلاح لاعب استثنائي، لكن حينما توليت تدريب برشلونة لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة النادي أو نية للتعاقد معه".