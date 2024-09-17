يرى المدرب الإسباني المخضرم كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بحاجة إلى المساعدة من الجميع.

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ويتعرض فينيسيوس إلى انتقادات لاذعة من الجماهير وصافرات استهجان كان آخرها في نهاية الأسبوع عندما فاز ريال مدريد على سوسيداد (2-0) في ملعب أنويتا.

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لكن قبل ذلك، أثار فينيسيوس جدلًا كبيرًا عندما اقترح سحب حق إسبانيا في استضافة كأس العالم 2030، إذا فشلت في التصدي لظاهرة العنصرية، قائلًا: "آمل أن تتطور إسبانيا، وأن تفهم مدى خطورة إهانة شخص ما بسبب لون بشرته، إذا لم تتحسن الأمور بحلول عام 2030، فأعتقد أنه يتعين علينا تغيير الموقع".

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وقال سيتين في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية، صباح الثلاثاء: "فينيسيوس في هذا الوقت يحتاج إلى المساعدة، ما قاله عن سحب تنظيم كأس العالم من إسبانيا، يشوه كل الأشياء الجيدة التي يتمتع بها كلاعب كرة قدم".

وكشف سيتين أنه لا يزال مدينًا بالمال للكتالونيين، قائلًا: "برشلونة لم يدفع بعد كل ما يدين به لي. سيدفعون القسط الأخير في نهاية هذا الشهر، بعد 4 سنوات".

في سياق متصل، أكد سيتين (65 عامًا)، أنه لم يعلق حذائه التدريبي على الرغم من عدم عمله منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما رحل عن فياريال بعد بداية سيئة لموسم 2023-2024، قائلًا: "أنا لم أتقاعد فعليًا. والآن لا أفتقد ذلك، لكن إذا حدث شيء ما يحفزني".