مدرب برشلونة المساعد: هذه هي إيجابيات فيروس كورونا

إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتين يتحدث عن الإيجابيات لفترة توقف النشاط

قال إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة إن التوقف الذي حدث لكرة القدم بسبب فيروس كورونا ليس سلبيًا بصورة كاملة.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في توقف نشاط كرة القدم في أوروبا والعديد من دول العالم، وذلك بسبب خروج الوضع عن السيطرة وتزايد حالات الإصابة والوفاة.

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وحول ذلك، وبعد إيقاف الدوري الإسباني منذ الثالث عشر من شهر مارس الماضي ولأجل غير مسمى، لا يرى مساعد مدرب برشلونة أن الأمر كله سلبي.

وقال سارابيا إن توقف كرة القدم يمنح الأندية واللاعبين فرصة لإعادة الحسابات بخصوص العديد من الأشياء التي قد حدثت مؤخرًا.

وأضاف: "لدي ملصق كبير لفان باستن فقد كنت من عشاقه، ثم بعدها اقتنيت آخر لرونالدو، أنا أدرك أنني أتقدم في السن لأنني أحب رياضة الثمانينيات"

وتابع: "الفترة الحالية تعطينا فرصة للتحسن ومراجعة العديد من الأشياء التي قد حدثت مؤخرًا، وبالنسبة لي هذا التوقف لا يؤذينا على الإطلاق"

وأردف: "إنه الوقت المناسب لقضاء بعض الوقت بعيدًا عن الروتين اليومي، وذلك من خلال قطع الاتصال عن كل الأشياء التي اعتدنا القيام بها"

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يذكر أن برشلونة قد عاد لصدارة الدوري الإسباني قبل أيام من توقف النشاط بعدما خسر غريمه ريال مدريد أمام ريال بيتيس.