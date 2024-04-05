مدرب برشلونة السابق: ميسي كان فضيحة، وخدعوني قبل طردي من النادي!

قضى فترة طويلة جدًا مع النادي الكتالوني

كشف جارسيا بيمينتا مدرب لاس بالماس، عن بعض الكواليس الخاصة بفترة تدريبه لبرشلونة وعمله مع ليونيل ميسي بمراحل الناشئين.

صاحب الـ49 سنة أشرف على تدريب مختلف المراحل السنية لبرشلونة وعمل بالنادي منذ 2001 وحتى 2022 كمدرب لفرق الرديف والشباب، قبل أن ينتقل للعمل مع لاس بالماس فور رحيله عن النادي الكتالوني.

وقال بيمينتا لشبكة "Cadena COPE":"لا أعرف لماذا طردوني من برشلونة، قد كان الأمر سيئًا للغاية قالوا لي إنني سأستمر لمدة عام آخر وبعد أسبوعين طردوني، رافا يوستي هو من أخبرني بهذا القرار".

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وعن تدريبه لسيسك فابريجاس وليونيل ميسي في مراحل الناشئين:"أتيحت لي فرصة العمل مع ميسي في عام 2002، كان هناك سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه أيضًا، مع هذا الفريق فزنا بكل شيء".

وأضاف:"ميسي كان فضيحة، لم أتركه أبدًا على دكة البدلاء، كنا نلعب مباريات قصيرة نجح خلالها في الاستحواذ على الكرة والمراوغة والتسجيل بشكل كثيف، وقتها خرجت من التدريب وأخبرت صديقتي أن هناك صبي في برشلونة سيكون مثل دييجو أرماندو مارادونا لو لم يحدث له أي شيء كارثي أو غريب".

وفي نهاية حديثه تطرق بيمينتا إلى علاقته بتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، مشيرًا إلى رغبته في استمراره مع الفريق رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم.