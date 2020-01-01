مدرب برشلونة السابق: قطر قد تجعل ميسي يترك برشلونة

الأرجنتيني لا يعيش أفضل فتراته في البلوجرانا

تحدث مدرب برشلونة السابق كارلس ريكساش عن وضعية نجم الفريق ليونيل ميسي وإمكانية رحيله، مشيرا إلى احتمالية وجود رغبة من النجم الأرجنتيني للانتقال إلى قطر.

ودخل ميسي في صراع مع ناديه الصيف الماضي بعد أعلن عن رغبته بالمغادرة، قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو المقبل.

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وقال ريكساش مع "راديو ماركا": "نحمد الله أن ميسي هنا، هو الحل لكل مشاكل برشلونة، بالنسبة لي لم يكن صحيحاً تصرفه بإرسال البوروفاكس".

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وأضاف: "يجب أن أقول إنني مع ميسي دوماً، ولكن هذا التصرف لم يستفد منه أي أحد، برأيي سيستمر في صفوف برشلونة".

وختم: "الحالة الوحيدة التي قد يرحل فيها ميسي هي أن يقرر خوض تجربة جديدة مثل الرحيل إلى قطر على سبيل المثال".

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وارتبط ميسي في الشهور الماضية بعديد الأندية، ويأتي على رأسها إنتر ومانشستر سيتي.

ريكساش لاعب ومدرب سابق في صفوف برشلونة، ويشتهر بفضل قيادته الفريق للقب الدولي في موسم 1990-1991 بعد خضوع يوهان كرويف للجراحة.