مدرب برشلونة الأسبق طلب من دي يونج الانضمام ليوفنتوس

لويس فان جال المدير الفني الأسبق لفريق برشلونة يؤكد أن دي يونج كان ليناسب يوفنتوس أكثر كما كان دي ليخت أفضل للنادي الكتالوني.

يرى لويس فان جال المدير الفني الأسبق لبرشلونة ومانشستر يونايتد أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج كان عليه الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان جال وأكد خلالها أن برشلونة كان عليه أن يذهب خلف ماتياس دي ليخت في الصيف الماضي.

وقال فان جال: "أنا لست المدير الفني لبرشلونة الآن لكنني أعتقد أن راكيتيتش وأرتور يستطيعان اللعب في وسط الملعب رفقة دي يونج".

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وأضاف: "دي يونج يستطيع حتى اللعب كقلب دفاع فهو يملك السرعة الكافية كما أنه يملك المهارات اللازمة للتواجد في ذلك المركز".

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وأكمل: "يمكن لبرشلونة أن يتحسن على المستوى الدفاعي بوضعه هناك، هو يقوم بعمل رائع للغاية نظرًا لعمره ولكونه يلعب خارج هولندا لكن سعره ربما يكون يمثل بعض الضغط عليه".

وأردف تصريحاته: "كان يجب على برشلونة أن يضم دي ليخت وذلك في نطاق قدرتهم لكنهم قرروا الذهاب لدي يونج بالرغم من وجود بوسكيتس، هم كانوا في حاجة لمثل لاعب يوفنتوس أكثر".

وأنهى تصريحاته حول الصفقتين: "كان يجب على دي ليخت أن ينضم لبرشلونة وأن يذهب دي يونج لصفوف فريق يوفنتوس".

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد شارك في 36 مواجهة في كل البطولات وسجل هدفين كما صنع أربعة خلال تلك المباريات.