"يجب أن يحترموننا!" .. مدرب برسبوليس يغضب بعد واقعة الأهلي

ماذا قال جاريدو بعد الهزيمة أمام الأهلي السعودي؟

أعرب خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني لبرسبوليس الإيراني، عن غضبه من بعض الأخطاء التي وقعت خلال مواجهة الأهلي السعودي، أمس الإثنين.

الفريق الإيراني كان قد تلقى الهزيمة أمام الراقي بهدف وحيد، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعقب اللقاء، قال جاريدو خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "قدمنا مباراة جيدة، لكن الأهي لديه لاعبين جيدين، وتحديدًا فرانك كيسييه؛ صاحب الهدف، ورغم ذلك سيطرنا على مجريات المباراة".

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وأضاف بغضب: "كان لنا ضربة جزاء، الجميع شاهدنا ما عدا الحكم الأردني أدهم مخادمة، يجب أن يكون هناك احترام لنا، فلدينا فريق مميز وجماهير مميزة!".

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في مجموعة الغرب بالبطولة القارية برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني؛ صاحب نفس الرصيد، فيما يحل برسبوليس في المركز الـ11 (قبل الأخير) دون أي نقاط.