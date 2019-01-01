مدرب بايرن ميونخ يضرب المثل بنفسه في دفاعه عن بيريسيتش

كوفاتش يدافع عن قراره بضم بيريسيتش

تقمص مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش دور المحامي عن الوافد الجديد إيفان بيريسيتش، وذلك ردًا على ردود الأفعال الغاضبة من قبل مشجعي النادي، اعتراضًا على ضم الدولي الكرواتي، باعتباره صفقة أقل من توقعات وطموح المشجعين.

وارتبط مستقبل أكثر من جناح شاب بالبايرن لتعويض رحيل الثنائي الأسطوري آريين روبين وفرانك ريبيري، أبرزهم كالوم أودوي وليروي ساني، لكن الأول اختار البقاء مع تشيلسي، بينما الثاني تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام من الاتفاق على ضمه من مانشستر سيتي.

وردًا على الغضب الجماهيري، لاكتفاء الإدارة بضم الخيار البديل بيريسيتش، قال كوفاتش "أنا مثل بيريسيتش كنت الخيار الثاني لبايرن ميونخ، وفي النهاية فزنا بالثنائية، وهذا ما حدث مع بيريسيتش، كنا نفكر في عدة أسماء، وإيفان كان مدرجًا في القائمة، وقد وافقت على ضمه لأنني أعرفه جيدًا وأعرف قدراته وما يمتلكه من مهارة لا تصدق، وأعتقد أن الجميع نجاحاته في ألمانيا".

⭐️بيب جوارديولا يعتقد بأن الفوز بالبريميرليج أهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا.👀🗣️



محمد صلاح لا يصدقه.🤦‍♂️👇 pic.twitter.com/1qLirO2YyU — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

وتابع فاصل الإشادة بالقادم على سبيل الإعارة لمدة عام مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم " علاقتي جيدة جدًا بمدرب منتخبنا الوطني السابق، وقد أخبرني بأشياء كثيرة عن إيفان منذ أيان فولفسبورج والمنتخب، وهو يعتبر من أفضل 3 لاعبين في المنتخب الكرواتي، وتعلمون أن أفضل لاعب في العالم هو الكرواتي لوكا مودريتش، لذلك أنا سعيد بوجود بيريسيتش لأنه من أفضل لاعبي العالم".