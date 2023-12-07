مدرب إسباني يسخر من صحفي: هل تشاهد كرة قدم؟ انظر إلى الكارثة التي ارتكبها زيدان!

المدرب الإسباني يثير الجدل في فرنسا بعد تصريحاته ضد زيدان...

في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، تولى ألبرت رييرا، مهمة تدريب فريق بوردو الفرنسي، وبعد مرور شهرين تقريبًا من توليه المسؤولية لم ينجح المدرب الإسباني إلا في الفوز في مباراتين فقط من أصل سبعة خاضها فريقه.

ويعاني بوردو، بشكل كبير في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إذ يواجه الفريق شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة، بعدما احتل المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المركز الأخير.

وأثار المدرب الإسباني صاحب الـ 41 عامًا الجدل في فرنسا، بعد مقارنة أخطاء حارس مرمى فريقه، بأسطورة فرنسا زين الدين زيدان.

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وكان أحد الصحفيين قد سأل رييرا إذا كان يعتبر إخفاقات حارس مرماه، أخطاء كبيرة، ليرد عليه المدرب الإسباني ويقول غاضبًا: "ماذا تقصد بالأخطاء، منذ متى وأنت تتابع كرة القدم؟".

وأضاف: "بالنسبة لي ليس خطأ كبيرًا أن يتلقى حارس المرمى تمريرة قبل أن يرتكب خطأ يسجل منه المنافس هدفًا، في الحياة نفهم الأشياء بشكل مختلف، يمكننا أن نستخدم زيدان في كأس العالم 2006 كمثال ما قام به كان خطأ، ولكن كرة القدم هي لعبة الأخطاء".

وتسببت تصريحات رييرا، في غضب الجمهور الفرنسي منه، إذ يرى الجمهور أن تصريحات المدرب الإسباني، بها ازدراء إلى الأسطورة الفرنسية زيدان.