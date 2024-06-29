ماذا قال دي لا فوينتي؟

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن مواجهة جورجيا، غدًا الأحد، في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحفي: "لامين يامال حالة خاصة بسبب صغر سنه، ويُظهر نضجًا غير مناسب لعمره (16 عامًا) في كرة القدم".

وأضاف: "نحن نتعامل مع يامال مثل أي لاعب آخر في المنتخب، على الرغم من وجود بعض التفاصيل الصغيرة، لأنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، نحاول أيضًا تدريبه كشخص، ليس فقط كلاعب كرة".

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وسُئل دي لا فوينتي عن القانون الألماني الذي لا يسمح للقاصرين أقل من 18 عامًا بالعمل بعد الساعة 11:00 مساءً، علق: "لا أعرف القانون الألماني، إذا لزم الأمر سوف نسحبه في تمام الساعة الحادية عشرة".

وتابع: "منتخب جورجيا يمكنه مفاجأة أي فريق في اليورو، إنه سريع للغاية وتطور بشكل مذهل، وستكون الحظوظ غدًا 50% للجميع، فالمباراة ليست سهلة بل معقدة جدًا، يجب تقديم جهد مُضاعف مع تركيز كبير للتأهل".