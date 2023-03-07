مدرب أنجيه مدافعًا عن إلياس شتي: "كلنا لمسنا فتيات من قبل!"

حالة مزرية وصل إليها نادي أنجيه الفرنسي على مستوى "الليج 1" إذ يقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، و20 نقطة عن أقرب مركز غير مهدد بالهبوط.

لكن هذه الحالة المزرية ليست فقط في الملعب، وإنما خارج الملعب أيضًا، إذ يعاني النادي من أحداث غير مسبوقة ربما في تاريخ نادي كرة قدم.

بدأ كل شيء بالاتهامات الموجهة للدولي الجزائري إلياس شتي ظهير أيسر الفريق والبالغ من العمر 28 عامًا وهو المتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة أثناء وجوده في ملهى ليلي.

استجوب شتي من قبل الإدارة وقال إنه فعل ذلك "في وقته الخاص".. ومع مثوله أمام القضاء، حاول مدرب الفريق عبد العزيز بوحزامة أن يهون الأمور على لاعبيه قائلًا إن "الجميع لمس فتيات".

هذا الأمر قوبل بموجة رفض على مستوى إدارة أنجيه والمشجعين، بداية من المسؤول تشارلز ديرس والذي قال: "لا يمكن لمدرب دوري الدرجة الأولى أن يعبر عن نفسه بهذه الطريقة، لا يمكن للمربي التحدث بهذا الشكل".

فيما قال محمد صفاوي مدير الاتصالات بالنادي، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن "التصريحات المعنية ، التي تم تقديرها بطريقة غير مضمونة، غير مقبولة ومستهجنة، لكن تم تحليلها في سياق ما قبل المباراة على أنها لم تكن إلا دردشة".. قبل مباراة مونبليييه التي انتهت بهزيمة أنجيه بخماسية نظيفة.

ليست تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها منتمون لنادي أنجيه مشاكل بشأن قضايا شبيهة، حيث تمت محاكمة رئيس شركة أنجيه، سعيد شعبان، في عام 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي تجاه 6 سيدات، وأدين لاعب آخر بالنادي، وهو المهاجم الجزائري فريد الملالي، بممارسة انتهاكات جنسية في عام 2020.