مدرب أبها يُحذر النصر ويعده بمفاجأة كبيرة

أبها يُواجه النصر في مباراتين متتاليتين

وجه رويال كومانس المدير الفني لأبها تحذيرًا واضحًا للنصر مفاده أنه سيخوض المباراة القادمة أمامه بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

أبها خسر نقطتين بتعادله مع الفتح مساء أمس بعدما كان متقدمًا حتى انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، وسيُواجه النصر في الرياض ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء القادم في الرياض.

المدرب أبدى أسفه للتعادل مع الفتح، وقال لبرنامج "أكشن مع وليد" عن المباراة القادمة "المباراة صعبة لكنها كرة قدم وكل شيء ممكن، نحن ذاهبون إلى هناك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وعن تأثير غياب النجم صالح العمري وكيفية تعويضه أمام النصر، أضاف "هي فرصة للاعب الذي سيُعوضه ليُظهر قدراته، لن تكون هناك مشكلة، لدي عدة حلول وقد تكون هناك مفاجأة".

يُشار إلى أن أبها سيواجه النصر مجددًا مساء السبت القادم في الرياض ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.