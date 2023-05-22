مدرب الهلال السابق يفاجئ كريستيانو رونالدو .. ويحسم موقفه النهائي من قيادة النصر

رد مفاجئ من مدرب الهلال السابق على عرض نادي النصر

"رغم إغراءات تدريب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو"، رفض مدير فني عالمي، عرض نادي النصر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر أقال المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، وأسند المهمة إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مدرب الفئات السنية بالنادي؛ وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "noticiasaominuto"، رفض البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني السابق لنادي الهلال، عرض تدريب النصر، الذي يضم بين صفوفه الأسطورة رونالدو.

وكشفت الصحيفة، عن أن الإدارة النصراوية، عرضت على جارديم، منصب المدير الفني للفريق الأول؛ إلا أن البرتغالي قال "لا"، مفضلًا قيادة نادي الريان القطري، والذي توصل إلى اتفاق نهائي معه.

جدير بالذكر أن جارديم، قاد نادي الهلال، للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، قبل أن يرحل إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، والذي حصل معه على بطولة دوري أدنوك 2022-2023.