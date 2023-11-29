مدرب الهلال السابق في خطر .. رامون دياز يُواجه أصعب موقف في مسيرته المهنية

دياز حقق نجاحًا كبيرًا مع الهلال

يُواجه رامون دياز المدير الفني لفريق فاسكو دي جاما أصعب موقف في مسيرته المهنية، إذ بات مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

المدرب السابق للهلال بدأ مسيرته مع فاسكو دي جاما في يوليو الماضي ويمتد عقده حتى نهاية العام الجاري، وقد تعرض لخسارة فجر اليوم أمام كورينثيانس بنتيجة 4-2 جعلت موقفه في جدول الترتيب صعبًا جدًا.

فاسكو دي جاما يتواجد في المركز الـ16 ولا يفصله عن منطقة الهبوط وتحديدًا باهيا في المركز الـ17 نقطة واحدة فقط قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

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الفريق سيحل ضيفًا على جريميو في الجولة الـ37 يوم الإثنين القادم وسيختتم الموسم بمواجهة براجانتينو يوم الخميس المقبل على ملعبه.

يُشار إلى أن دياز عاش تجربتين رائعتين مع الهلال وقد توج معه بالدوري السعودي مرتين وكأس الملك مرتين.