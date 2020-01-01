مدرب النصر يُجهز الخيبري والغنام لمواجهة الفتح

توقعت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي اعتماد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على اللاعب علي الخيبري، والوافد الجديد الغنام، ضمن تشكيلة الفريق التي ستواجه نظيره الفتح.

ويلتقي العالمي أمام الفتح غدَا، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأنعشت عودة اللاعبين المصابين عبدالله الخيبري، وعبدالله مادو، والجبرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي يسعى لمواصلة الضغط على المتصدر نادي الهلال.

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ويختتم الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لمواجهة الفتح، وعمد مدرب الفريق فيتوريا على تصحيح الأخطاء، والاعتماد على الكرات البينية، والاختراق من العمق، مطالبًا اللاعبين بالتعاون بينهم، وتحقيق نتيجة إيجابية.

كما شدد فيتوريا على أهمية اللقاء المقبل، واللعب بقوة للظفر بالنقاط الثلاث، وشملت التدريبات اجتمًاعا فنيًا مع اللاعبين، وتدريبات لياقية، وتكتيكية، وشهدت انضمام الثنائي عبدالإله العمري، ومختار علي، وسط متابعة وحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

في سياق منفصل، يواصل اللاعبان عمر هوساوي، وعبدالفتاح آدم برنامجهما التأهيلي، والإعلان عن جاهزيتهما قبل لقاء السد القطري في افتتاحية دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.