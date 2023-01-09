مدرب النصر: رونالدو مثل بيليه!

المدير الفني للنصر يتحدث عن التشابهات بين الثنائي كريستيانو رونالدو وبيليه!
أكد رودي جارسيا المدير الفني للنصر أن نجم فريقه كريستيانو رونالدو يعد مثله مثل البرازيلي بيليه فيما يتعلق بتأثير صفقته على السعودية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن لا أحد كان ليتخيل قدوم رونالدو للمملكة من سنوات قليلة.
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وقال جارسيا: "قبل عشر سنوات فقط لم يكن من الممكن أن تتخيل كل هؤلاء العظماء هنا في السعودية في نفس الوقت".
وأضاف: "لو أردت أن تقارن موقف رونالدو الحالي فهو مثل وضع بيليه في الولايات المتحدة عندما انتقل إلى هناك، على مستوى تطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في المملكة".
وكان رونالدو قد تم تقديمه بشكل رسمي للجماهير الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يخوض أول مباراة له مع الفريق قريبًا.
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