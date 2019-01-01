مدرب المنتخب المصري يدرس إراحة محمد صلاح في مواجهتي النيجر ونيجيريا

يرغب المدير الفني المكسيكي للمنتخب المصري، في منح نجم نادي ليفربول أكبر راحة ممكنة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني خافيير أجيري يدرس منح اللاعب محمد صلاح فترة راحة خاصة.

ويشهد شهر مارس المقبل، تجمع جديد للمنتخب المصري، يخوض خلاله مباراتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.

ويرغب المدير الفني المكسيكي للمنتخب المصري، في منح نجم نادي ليفربول أكبر راحة ممكنة، نظراً لضغط المباريات الكبير الذي يمر به اللاعب، في منافسات الدوري الإنجليزي؟

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وأوضحت بعض التقارير أن الهداف من ذلك أيضاً يصب في صالح اختبار ومنح فرصة للاعبين جدد في معسكر مارس المقبل في نفس مركز محمد صلاح.

يُذكر أن المنتخب المصري سيستعد الفترة المقبلة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.