مدرب الكاميرون يهدد أونانا: التزم بالقواعد أو ارحل!

هل يضطر حارس الكاميرون إلى مغادرة قطر؟

تحدث مدرب منتخب الكاميرون ريجوبيرت سونج، عن سبب استبعاد حارس مرمى الفريق أونانا، من مباراة اليوم أمام صربيا بكأس العالم.

وحقق منتخب الكاميرون تعادلًا مثيرًا أمام صربيا بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت عدم مشاركة أونانا الذي لعب في المباراة الأولى أمام سويسرا.

وقال سونج في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، إن حارس مرمى الكاميرون أندريه أونانا طُلب منه "احترام القواعد" إذا أراد المشاركة مع الفريق مجددًا خلال منافسات كأس العالم.

وتم استبعاد أونانا من تشكيلة الكاميرون اليوم لأسباب تأديبية ووردت أنباء عن إعادته إلى بلاده.

ونفى سونج أن يكون حارس إنتر قد غادر قطر بالفعل، وأشار إلى أنه يمكن الترحيب به مرة أخرى في الفريق.

وقال سونج: "بالطبع مركز حارس المرمى مهم وهو لاعب هام، لكننا في بطولة صعبة وأعرف ما يجب على فعله وهو ضمان الأسبقية للفريق على الأفراد".

وتابع: "في الوقت الحالي طلبت منه الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيبقى معنا، لقد طلبت منه احترام القواعد وربما العودة إلى الفريق".

وشارك الحارس ديفيز إيباسي، في مباراة اليوم أمام صربيا، ونجح في الخروج بالمباراة لنتيجة التعادل.

ويسعى الكاميرون إلى حجز مكان له في دور الـ 16 لكأس العالم من خلال تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجهون منتخب البرازيل يوم الجمعة المقبلة.