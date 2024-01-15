مدرب الكاميرون يمنع أونانا من حدث تاريخي غريب!

الحارس الكاميرون كاد أن يدخل التاريخ بحدث غريب..

الشارع الرياضي العالمي، كان يترقب موقف أندريه أونانا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من المشاركة مع منتخب بلاده الكاميرون، أمام غينيا، مساء اليوم الإثنين.

الكاميرون تواجه غينيا - حاليًا -، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

أونانا شارك يوم أمس الأحد، مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير، في قمة منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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وبعد إطلاق صافرة نهاية القمة الإنجليزية مباشرة، والتي تعادل فيها يونايتد (2-2) مع توتنهام، سافر الحارس الكاميروني إلى ساحل العاج؛ للانضمام إلى منتخب بلاده، في البطولة الإفريقية.

لكن.. ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، منع أندريه أونانا، من المشاركة في مباراتين خلال 24 ساعة؛ حيث أجلسه على دكة البدلاء، في مباراة غينيا.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام أونانا، لدخول التاريخ بـ"حدث غريب"، إذا شارك في مباراتين خلال 24 ساعة؛ وذلك في حال تعرض فابريس أوندوا، حارس الكاميرون الأساسي أمام غينيا، للإصابة.