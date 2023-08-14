مدرب الزمالك حذر كريستيانو رونالدو.. الكشف عن تفاصيل حوار أوسوريو مع نجم النصر

بلال محمد
Ronaldo-Al-NassrGetty
كريستيانو رونالدوثقافةالنصركأس العرب للأندية الأبطالالزمالك

رونالدو سجل هدفًا قاتلًا في شباك الزمالك....

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التقى الزمالك المصري، مع النصر السعودي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، في المباراة التي انتهت بالتعادل وخروج الزمالك من البطولة.

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وكان الزمالك يحتاج إلى الفوز، لضمان الوصول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، وبالفعل كان متقدمًا على النصر، حيث سجل رونالدو هدف التعادل للعالمي في الوقت القاتل من المباراة، ليتأهل النصر ويودع الزمالك البطولة.

وكشف أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن وقوع حديث بين خوان أوسوريو، المدير الفني الحالي للزمالك، وكريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: " أوسوريو تحدث مع رونالدو عقب اللقاء، وقال له هل تعلم لماذا سجلت هدفًا في شباكنا؟".

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وتابع ميدو: "رونالدو أجابه بأنه يتقن ضربات الرأس، ولكن أوسوريو قال له، لا لأننا لا نملك مدافعًا أعسر في الزمالك".

وزين النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال، بالتتويج باللقب في النهاية، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية التي شهدت تسجيل رونالدو هدفين.

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