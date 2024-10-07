"رفض إيقاف المباراة ولاعبي كان يتألم" .. مدرب الرائد يكشف كواليس مشادته مع ستيفن جيرارد!

طالب بالعدالة في اللعب..

كشف البرازيلي أودير هيلمان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الرائد، عن أسباب مشادته مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، خلال مباراة الفريقين في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الرائد فوزًا ثمينًا خارج أرضه، على الاتفاق بنتيجة (1-0)، في الدمام، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث وقع صالح العمري على هدف اللقاء في الدقيقة 36.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح هيلمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن الجزائري أمير سعيود، كان يشعر بالألم وسقط في الميدان، وطلب مدرب الرائد من الحكم إيقاف المباراة، ولكنه لم يوقف اللعب، ليذهب هيلمان إلى جيرارد، متحدثًا معه بشأن مطالبة اللاعبين بإيقاف اللعب، ولكن المدرب الاتفاقي رفض، ما دفع هيلمان لمطالبته اللاعبين بالإيقاف.

وأضاف "ما حدث أمر بسيط، لا يوجد مشكلة مع جيرارد، يحتمل أن يكون قد طالب اللاعبين بإيقاف اللعب، ولكنهم رفضوا من أجل الحماس الزائد، والأهم هو ما تم إنجازه في المباراة وتحقيق الفوز".

GOAL

وفي سياق متصل، حرص هيلمان على تقديم الشكر إلى لاعبي فريقه الذين بذلوا كل الجهد وكانوا يبحثون عن الحلول دون إثارة المشكلات، ولعبوا بشكل جيد رغم النقص، مضيفًا أن فريقه سيطر على المباراة دفاعيًا وهجوميًا وكان يستحق تسجيل أكثر من هدف، مضيفًا أنه لعب بـ5 لاعبين صغار في التشكيل الأساسي، وهذا يعود بالنفع على الكرة السعودية مستقبلًا".

ويحتل الرائد المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن، بـ10 نقاط.