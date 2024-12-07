"صرنا مثل كرة الصالات" .. مدرب الرائد ينتقد حكم مباراة الهلال بعد هدف البليهي القاتل

بعد فوز الهلال على الرائد في اللحظات الأخيرة..

وجه أودير هيلمان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الرائد، رسالة انتقاد إلى الحكم المجري تاماس بوجنار، الذي أدار مباراة الفريق أمام الهلال، على خلفية عدد الدقائق المحتسبة بدلًا من الضائع، في الشوط الثاني من اللقاء.

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وانتزع الهلال فوزًا في الدقائق الأخيرة على الرائد بنتيجة (3-2)، على ملعب المملكة أرينا، في مباراة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، ليرفع الأزرق رصيده إلى 34 نقطة، ويحافظ على وصافة جدول الدوري، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، قبل فترة التوقف التي تستمر حتى يناير المُقبل، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

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وتساءل هيلمان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بشأن سر قرار الحكم باحتساب 13 دقيقة كوقت إضافي، مضيفًا أن القانون صار مثل لعبة (كرة قدم الصالات)، وأن نفس الظروف التي شهدتها تلك المباراة، حدثت في مباريات أخرى، ولكن الوقت بدل الضائع، لم يتجاوز 7 أو 8 دقائق.

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في المقابل، أشاد هيلمان بالتنظيم الدفاعي للرائد، الذي وصفه بـ(الفعال) ولم يمنح الفرص للهلال الذي يمتلك نجومًا كبار بالوصول لمرماه، كما وجه الشكر للاعبيه على القتالية الكبيرة أمام كتيبة المدرب جورج جيسوس.

وفي هذا السياق، رصدت صحيفة "الشرق الأوسط" لقطة للمدرب أودير هيلمان، وهو يدخل في نقاش حاد مع الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية، علمًا بأن مدافع الهلال علي البليهي، وقع على هدف الانتصار في الدقيقة 90+13.

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وتجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة، موقعًا على الخسارة السابعة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني عشر، بعد مرور 13 جولة.