مدرب الجيش الملكي يعيد مهاجمه لتدريبات الفريق الأول
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قرر الجهاز الفني لفريق الجيش الملكي المغربي بقيادة كارلوس ألوس، السماح للمهاجم مصطفى اليوسفي، لاستئناف تدريباته مع الفريق الأول، بعدما تدرب مع الفريق الثاني.
اليوسفي كان قد دخل في خلاف مع كارلوس ألوس، بسبب رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال إحدى مباريات الدوري المغربي.
ألوس قرر استبعاد مصطفى اليوسفي من تدريبات الفريق الأول، بموافقة إدارة ناديه، ليتدرب مع الفريق الثاني.
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وأشارت تقارير صحفية إلى أن ألوس أعاد مصطفى اليوسفي في تدريبات الفريق الأول، قبل مباراة الفتح الرباطي.
الجيش الملكي سيواجه الفتح الرباطي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.