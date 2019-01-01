مدرب التعاون : أندية سعودية طلبت مني ترشيح مدربين برتغاليين

إدارة أكثر من نادي سعودي طالبته بترشيح مدربين من بلاده لتدريب فرقهما الموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت صحيفة "noticiasaominuto" البرتغالية تصريحات المدير الفني بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي بشأن النجاح الذي حققه خلال الموسم الحالي.

وقال إيمانويل أن إدارة أكثر من نادي سعودي طالبته بترشيح مدربين من بلاده لتدريب فرقهما الموسم المقبل بعد تألق المدربين البرتغاليين في السعودية.

وقاد المدير الفني البرتغالي فريقه لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، بجانب تواجده في المربع الذهبي بمسابقة الدوري.

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وأضاف في تصريحاته : "عقب قيادتي للإنجاز التاريخي للتعاون وتألق النصر مع المدرب روي فيتوريا وقبله جورج جيسوس خلال عمله المميز مع الهلال، أصبح المدرب البرتغالي مطلبًا في منطقة الخليج".

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وأضاف "الإنجاز الذي تحقق لم يأت بالمصادفة رغم أنه مع فريق أقل إمكانيات فنية ومالية من الهلال والنصر بالنسبة للبطولات، وتحقيق اللقب جاء بعد دراسة للفريق والاختيارات التي تمثله والدوري وبطولة الكأس، وأنا فخور بهذا الإنجاز خاصة أنه الأول للمدينة التي أعيش فيها، وهو إنجاز تاريخي".