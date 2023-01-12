حُسم مصير رونالدو؟ مدرب البرتغال في السعودية

مارتينيز يستغل كأس السوبر الإسباني

Shahid

أكدت تقارير صحفية، على أن الإسباني روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي، توجه إلى المملكة العربية السعودية، من أجل الاجتماع والتحدث مع النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر.

وتولى مارتينيز مهمة تدريب منتخب البرتغال، خلفًا للمدرب فرناندو سانتوس الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022 على يد المغرب.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مارتينيز ذهب للحديث مع رونالدو بشأن مستقبل اللاعب مع منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

الصحيفة أكدت على أنه رغم عدم نجاح رونالدو في قيادة البرتغال للتتويج بكأس العالم قطر 2022، وتوقيعه إلى نادي النصر، إلا أن اسمه ما زال مرتبطًا بالتواجد مع منتخب بلاده.

مارتينيز سيستغل أيضًا إقامة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض، للاجتماع مع لاعبي ريال بيتيس البرتغاليين، والحارس روي سيلفا ولاعب الوسط ويليام كارفالو.

Shahid