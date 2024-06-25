مدرب البرتغال يبرر قراره بـ"عدم إراحة" كريستيانو رونالدو ضد جورجيا .. ويؤكد: الجماهير تعرضه للخطر!

ماذا قال مدرب منتخب البرتغال عن رونالدو؟..

حسم الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، "مصير" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، من المشاركة أمام جورجيا، مساء غدٍ الأربعاء.

منتخب البرتغال يواجه نظيره الجورجي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

مارتينيز أعلن في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة رونالدو "أساسيًا" أمام جورجيا؛ رغم ضمان البرتغال، التأهل إلى ثمن نهائي أمم أوروبا، وكـ"متصدرة" للمجموعة أيضًا.

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وبرر المدير الفني الإسباني قراره، بعدم إراحة الأسطورة البرتغالية أمام جورجيا؛ بأنه لاعب مهم للغاية، ومشاركته المستمرة في المباريات، تجعله يحافظ على "الإيقاع المرتفع" الذي يقدمه فوق المستطيل الأخضر.

وعلى جانب آخر.. أكد مارتينيز، على أن كريستيانو لاعب ذو خبرة كبيرة، يعرف جيدًا دعم الجماهير، ليس البرتغاليين فقط وإنما من كل أنحاء العالم؛ وذلك في رده على سؤال بشأن موقف مهاجم النصر، من اقتحام المشجعين للملاعب، سواء في التدريبات أو المباريات.

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر روبرتو مارتينيز، أن ظاهرة اقتحام المشجعين للملاعب، في تدريبات ومباريات البرتغال، ليس بالأمر الجيد أبدًا؛ لأنه يعرض سلامتهم وسلامة اللاعبين - وفي مقدمتهم رونالدو بالطبع -، للخطر.