مدرب البرتغال: رونالدو لا يمكنه الفوز وحده!

تصريحات هامة من سانتوس..

شدد مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس على ضرورة العمل الجماعي لبلاده من أجل تحقيق يورو 2020، مستنكرًا أن يكون كريستيانو رونالدو وحده هو من يجلب الانتصار للفريق.

وكان رونالدو قد جذب الأنظار إليه في أول مباريات اليورو بعدما أحرز هدفين من ثلاثية البرتغال في شباك المجر بملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة بودابست.

الآن يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة أصعب، عندما يلتقي مع منتخب ألمانيا يوم السبت، في مباراة إن نجح البرتغاليون بالفوز بها سيضمنون التأهل إلى دور الـ16 رسميًا.

سانتوس تحدث عن رونالدو ودوره، فقال "يجب أن أحفز كل لاعب وليس فقط رونالدو! قيمة البرتغال تعتمد على الفريق بأكمله".

كما أضاف "إنه لأمر رائع أن يكون رونالدو إلى جانبنا، نحن فخورون للغاية بوجوده ولكن كريستيانو وحده لا يمكنه الفوز بالمباريات".

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وواصل بطل أوروبا "نريد أن يكون الجميع متحمسًا، من المهم ذلك ومن المهم أيضًا أن تتحلى بالتركيز اللازم والإرادة للفوز بالمباراة".

وأتم سانتوس حديثه قائلًا "يجب أن نرغب في الفوز ولكن علينا أن نعرف كيف نفوز لأن أحدهما بدون الآخر لا فائدة منه".

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال بعد مواجهة ألمانيا سيتعين عليه مواجهة بطل العالم ووصيفه في نسخة يورو 2016، منتخب فرنسا.