Vinicius Junior Brazil 2024Getty Images
أحمد مجدي

مدرب البرازيل يكسف سبب التغيير.. خطة أنشيلوتي سر استبدال فينيسيوس أمام كوستاريكا!

كوبا أميركا 1البرازيلVinicius Junior

الجناح البرازيلي لم يمر بأفضل أيامه في افتتاحية كوبا أمريكا

تحدث دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل عن العديد من الأشياء المتعلقة بمباراة السيليساو ضد كوستاريكا في افتتاح مباريات المنتخب البرازيلي ببطولة كوبا أمريكا 2024.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، نتيجة لم يكن يتوقعها رفاق فينيسيوس جونيور ومشجعو منتخب السيليساو.

لكن لقطة استبدال فينيسيوس نفسه في الدقيقة 71 من عمر المباراة أثارت الكثير من الجدل، ودفعت المدرب إلى الرد صراحة عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جونيور للصحفيين عقب المباراة: "وضعنا فينيسيوس في العمق، ولم نكن ناجحين في هذا الأمر".

وأردف: "الأمر كان مختلفًا في أوقات سابقة، حاولنا أن نجد حلًا من أجل المنتخب، وأن نقوم ببعض التغيير".

المباراة التالية

وكان مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد منح فينيسيوس جونيور دورًا محوريًا في قلب هجوم الملكي خلال فترات عديدة من الموسم المنصرم، وبرهن البرازيلي على نجاح كبير انتهى بتتويج ريال مدريد بالثنائية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا).

إعلان