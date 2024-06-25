مدرب البرازيل: فشلنا فيما تدربنا عليه أمام كوستاريكا.. ولهذا عانى فينيسيوس!

ماذا قال دوريفال جونيور؟

أعرب دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، عن استيائه من افتقار فريقه إلى القدرة على التسجيل في مباراة كوستاريكا التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وقال دوريفال، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "قمنا بتدوير الكرة بشكل جيد، وانتقلنا من جانب إلى آخر وحصلنا على وضع (واحد مقابل واحد) في أكثر من مناسبة".

وأضاف: "كان لدى الجميع الفرصة، لكننا افتقرنا إلى بعض التحركات في العمق، كان هذا هو الجانب الذي كثفناه أكثر في التدريب، من أجل إيجاد مساحة بين الخطوط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "استعادة الكرة كانت مثيرة للإعجاب، لكن ما كان ينقصنا كثيرًا هو أننا فشلنا في القيام بهذه المهمة المتمثلة في فتح مساحات بالخط الخلفي للخصم".

وردًا على سؤال حول قرار استبدال فينيسيوس جونيور، بعدما فشل في تسديد أي كرة على المرمى طوال 71 دقيقة، علق: "وضعناه على الجانب، في العمق لم نجد الطريق، لقد كان مميزًا، لكن كان علينا البحث عن حل وإجراء تغيير".

وختم: "لعبنا بشكل متقارب وخلقنا فرصًا جيدة، لكننا لم نكن سعداء في النهاية، ستكون المباريات هكذا، علينا أن نجد طرقًا للتحسن، من الطبيعي أنه إذا لم تأت النتيجة تثار الأسئلة، لكنني أعرف ما نقوم بتطويره".