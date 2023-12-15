مدرب الأهلي: السعودية ساعدتنا للفوز على الاتحاد .. ومحمد الشناوي يعلق!

كشفا أسرار فوز الأهلي على الاتحاد في كأس العالم للأندية

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن "سر" فوز فريقه على الاتحاد السعودي، مساء الجمعة.

الأهلي فاز (3-1) على الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف النهائي.

وأشار كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن "الارتياح" الذي لعب به الأهلي، مباراته أمام العميد الاتحادي؛ كان السبب الرئيسي في الفوز.

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وأرجع المدرب السويسري هذا الارتياح، إلى الأجواء في المملكة العربية السعودية؛ سواء الطقس المعتدل في ذلك الوقت، بالإضافة إلى روعة ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، الذي استضاف المباراة.

ومن ناحيته.. أكد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في تصريحات لشبكة قنوت "SSC"، على أنه كان واثقًا من الفوز على الاتحاد، قبل المباراة؛ لأن فريقه دائمًا ما يشارك في البطولات؛ بهدف أن يكون الرقم 1.

وأوضح الشناوي، أن ثقته في الفوز على نادي الاتحاد "تأكدت"؛ بعد تصديه لركلة الجزاء الذي نفذها المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في نهاية الشوط الأول.