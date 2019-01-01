مدرب الاتحاد ولاعب الأهلي الأفضل في شهر يناير بالدوري السعودي

جاء اختيار بيليتش نظير النتائج التي قدمها المدرب مع فريقه خلال الشهر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وقع اختيار اللجنة الفنية لدوري المحترفين السعودي على المدير الفني سلافين بيليتش مدرب الاتحاد كأفضل مدير فني خلال شهر يناير بالبطولة المحلية.

وجاء اختيار بيليتش نظير النتائج التي قدمها المدرب مع فريقه خلال الشهر بعد تحقيقه مع فريقه أربعة نقاط بعد فوزه على فريق القادسية وتعادله مع الشباب.

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وعلى صعيد اللاعبين وقع الاختيار على لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس، ليحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر، والمقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين

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سلافين بيليتش هو أفضل مدرب لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🏆👏



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/5NynM7PVtk — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019

ديجانيني نجح في تسجيل 7 أهداف لفريقه من أصل 9 أهداف في المواجهتين التي شهدهما شهر يناير المنصرم في الدوري، من بينها خمسة أهداف في مرمى أحد، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل خمسة أهداف في لقاء واحد، وسابع لاعب ينجح في تسجيل هاتريك أو أكثر في لقاء واحد خلال الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن أفضل مدرب ولاعب الشهر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحصل كلاهما على 50 ألف ريال.