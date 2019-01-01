مدرب الأهلي يُحذر عمر السومة من ردة فعل دكة البدلاء

علق برانكو على سؤال حول رفض هداف الفريق عمر السومة الجلوس على مقاعد البدلاء

ماجد جزر

أثار المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة جدل جديدة بسبب تصريحاته تجاه اللاعب عمر السومة الهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي تصريحات تلفزيونية علق برانكو على سؤال حول رفض هداف الفريق عمر السومة الجلوس على مقاعد البدلاء.

المدرب الكرواتي قال في تصريحاته أنه من غير المنطقي اعتراض السومة على الجلوس بدكة بدلاء الأهلي، خاصة أن هناك نجوم دوليين يجلسون بجواره.

ونفى برانكو المدرب الكرواتي، الذي تعاقد معه الأهلي في بداية الموسم الرياضي الحالي، أن تكون هناك مشكلة شخصية بينه وبين عمر السومة.

التاريخ ينحاز للأهلي قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي

وكانت بداية الموسم قد شهدت أزمة بين اللاعب الدولي السوري والمدير الفني على خلفية عدم إشراك اللاعب بشكل أساسي في مباراته أمام الهلال بدوري أبطال آسيا.