مدرب الأهلي: الفريق يعاني من مشاكل في الدفاع وفوساتي سيحلها

المدرب المؤقت للأهلي يشير إلى أن الراقي يعاني في خط الدفاع

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى يوسف عنبر، المدير الفني المؤقت للأهلي، سعادته بفوز فريق بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس على حساب الحزم، ضمن إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال عنبر في تصريحات عقبت اللقاء: "طريقة لعب الفريق، تغيرت عما كانت أثناء فترة ولاية المدرب السابق جويدي، ولكننا نعاني من مشاكل في خط الدفاع".

وواصل: "سيعمل فوساتي المدرب الجديد للفريق على علاج تلك الأخطاء في أقرب فرصة، سيكون متواجداً معنا من يوم الجمعة، وسيقود الفريق في مباراة النصر وسأكون ضمن الجهاز الفني المساعد له".

وكانت إدارة الراقي، أعلنت التعاقد مع الاوروجوياني جورجي فوساتي، لقيادة الفريق فنياً في الفترة القادمة، خلفاً للمدير الفني السابق بابلو جويدي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.