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الدوري المصري الممتاز

مدرب الأهلي: الجهاز الفني للفريق لديه ثقة كبيرة في وليد أزارو

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مدرب الأهلي يدافع عن مهاجم فريقه أمام الانتقادات التي طالته بسبب إضاعة الفرص
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي عن مهاجم الفريق وليد أزارو، بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، بسب إهدار الفرص.

وتعرض المهاجم المغربي إلى انتقادات من جانب جمهور الفريق الأحمر، بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة، والتي كان آخرها في مباراة النجوم الأخيرة.

وقال قمصان في تصريحات صحفية: "أزارو مهاجم يتمناه أي فريق، لقد ساعد الأهلي في الكثير من مباريات إما بالتسجيل أو الصناعة".

وواصل: "الجهاز الفني بقيادة لاسارتي لديه ثقة كبيرة في اللاعب، بالإضافة إلى بقية مهاجمين الفريق مثل مروان محسن وجونيور أجاي وصلاح محسن".

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وتابع: "نتعامل بشكل يومي مع اللاعبين خلال المران لعلاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة، لا يجب التعامل مع الأمر على أنه أزمة، نحن نصل إلى مرمى المنافس ونسجل ونفوز وهذا هو المهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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