مدرب الأرجنتين ينحاز إلى نيمار ويكشف صدمة عن ميسي في كوبا أمريكا

ليونيل سكالوني تحدث عن وضع قائد ليونيل ميسي في آخر مباراتين في كوبا أمريكا وكيف عاني فيهما، وفي الوقت ذاته وقف في صف نيمار.

كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين المتوج مع بلاده بلقب كوبا أمريكا 2021 عن مفاجأة وهي لعب قائده ليونيل ميسي النهائي ضد البرازيل ونصف النهائي ضد كولومبيا مصابًا.

وظفرت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا فجر الأحد بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد سجله آنخيل دي ماريا.

اللقب هو الخامس عشر للأرجنتين التي عادلت رقم أوروجواي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

هل لعب ميسي مصابًا أمام البرازيل؟

كانت الأعين تتجه صوب ميسي قبل وخلال وبعد المباراة؛ قائد الأرجنتين يلعب نهائيه الخامس مع بلاده بعد خسارة 3 نهائيات في كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 ونهائي كأس العالم 2014.

سكالوني تحدث مع شبكة ESPN البرازيلية عقب الفوز وقال: "بالنسبة لي لا شيء تغير. ميسي هو الأفضل".

وكان سكالوني قد قال قبل المباراة إن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وليس بحاجة للفوز بالألقاب ليثبت ذلك.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "سيتسمر الأفضل. أسال كل البرازيليين هل ميسي بحاجة للفوز ليكون الأفضل؟".

وكشف سكالوني عن لعب ميسي في مباراتي نصف النهائي والنهائي مصابًا "عانى من إصابة عضلية ولا يعرف حجمها".

ماذا قال سكالوني عن نيمار؟

وتطرق سكالوني للحديث عن نجم البرازيل، نيمار وقال: " مستحيل تقريبًا إيقافه. هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ميسي. لعب مباراة جيدة وكل خطورة البرازيل كانت قادمة منه".

وحرص سكالوني على مواساة نيمار عقب نهاية المباراة بعدما انفجر نجم البرازيل بالبكاء.

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