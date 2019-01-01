مدرب إسبانيا: لا نعلم إذا كان إيسكو سيلعب أمام السويد أم لا

المدرب المساعد للمنتخب الإسباني يشيد بمتوسط ميدان المنتخب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثني روبيرت مونيرو، مساعد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على إيسكو لاعب المنتخب، مشيراً إلى أن فريق استعد بشكل جيد لمواجهة السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره السويدي، مساء غد الإثنين في إطار الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وقال مونيرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "السويد منتخب قوي، تاريخياً نحن أقوى والمواجهات في صالحنا، ولكن التاريخ لن يلعب في مباراة الغد".

وتطرق المدرب المساعد للمنتخب الإسباني، إلى الحديث عن إيسكو لاعب الفريق وقال: "بداية إيسكو كانت في الجناح الأيسر، وهذا هو المركز الذي يشعر فيه بالراحة، بالنسبة لي هو لاعب فريد من نوعه أحد أفضل اللاعبين في العالم، آمل أن يكون في يومه بمباراة الغد".

ورداً على سؤال أن إيسكو لاعب مزاجي قال مونيرو: "الجميع يعتمد على مزاجه في حياته، لم نحدد حتى الآن إذا كان إيسكو سيلعب أمام السويد أم لاعب، اللاعب يقدم أشياء استثنائية رفقة المنتخب".

"نحبها ونحب إلّي يحبها"



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📸 صورة من أحد شوارع الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/RdZBD8r6Qs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وحول غياب المدير الفني للمنتخب إنريكي، قال مساعده: "لا توجد تفاصيل جديدة من المؤكد أن لن يتواجد معناً غداً، أتمنى أن يتواجد معنا في المرحلة التالية ولكن هذا يعتمد على وضعه الشخصي".

ويغيب إنريكي عن مباريات منتخب إسبانيا منذ مارس الماضي، بسبب ظروف عائلية طارئة كما أوضح الاتحاد الإسباني.

مساعد إنريكي: أتواصل معه عبر الرسائل أثناء المباراة

وأتم تصريحاته قائلاً: "الجميع هنا في الفريق متحد إنريكي يوجد بيننا حتى لو عن طريق الهاتف، أتمنى أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة لنا وحدنا".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر المجموعة السادسة من التصفيات، برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن السويد صاحب المركز الثاني بعد لعب ثلاث مباريات.