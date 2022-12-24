مدربه السابق: نجم الأرجنتين يمكنه الانتقال لريال مدريد في أي وقت!

سبق أن خاض فترة تجربة بالنادي

يؤمن رافاييل فارجاس المدرب السابق لجوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي، بأن اللاعب يمكنه ارتداء قميص ريال مدريد في أي وقت.

ألفاريز كان من نجوم الأرجنتين في كأس العالم، وساهم في فوز بلاده بالمسابقة بالتعاون مع مواطنه ليونيل ميسي في خط هجوم منتخب التانجو.

وانتشرت بعض التكهنات حول وضع ألفاريز بعد عودته إلى سيتي في ظل تواجد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند وإمكانية ظهوره كأساسي مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفي هذا السياق قال فارجاس الذي كان المدرب الأول لألفاريز بمسيرته في تصريحات لإذاعة "راديو كونتيننتال" الأرجنتينية:"أعتقد أنه يمكنه ارتداء قميص ريال مدريد في أي وقت".

وتأتي هذه التصريحات رغم عدم وجود أي تكهنات حول انتقال صاحب الـ22 سنة إلى النادي الإسباني، حيث تتمحور التقارير الصحفية الأخيرة حول اهتمام ريال بالتعاقد مع إنزو فيرنانديز زميله في منتخب الأرجنتين ونجم وسط نادي بنفيكا البرتغالي.

ولكن اسم ريال مدريد لا يبدو غريبًا على ألفاريز، حيث سبق أن خاض فترة تجربة بالنادي عندما كان عمره 11 سنة.

يذكر أن ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي الصيف الماضي مقابل 18.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات مع الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.