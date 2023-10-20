مدربه السابق: لاعب ريال مدريد سيكون أفضل من ليونيل ميسي!

تصريح جريء للغاية.

أكد إيرول توكوزلر وهو مدرب سابق للاعب ريال مدريد الحالي أردا جولر أن النجم الشاب لديه الفرصة ليكون أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الأسبق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "آس" وأكد خلالها أن اللاعب يملك الإمكانيات اللازمة لتحقيق نجاحات كبيرة.

وقال توكوزلر: لقد عرفته منذ أن كان عمره 13 عامًا ولا يزال في المدرسة، كنت أحد المعلمين الخاصين به، ومدربه كذلك، وكان أحد زملائي قد أبلغني بموهبته الاستثنائية من قبلها".

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وأضاف: "الكرة كانت بمثابة طرف آخر بالنسبة لأردا، كأنها قدم ثالثة، وفي كل موقف كان لديه أكثر من حل لكل مشكلة، ربما خمسة حلول حتى".

وأردف: "ميسي هو أعظم من شاهدت وأردا لا يزال صغيرًا وعليه فعل الكثير، لكن من ناحية الاحتمالات، فأردا لديه إمكانية أن يصبح أفضل من ليونيل".

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جدير بالذكر أن توران كان قد تعرض لإصابة منذ انتقاله إلى ريال مدريد ومن المفترض أنه قد تعافى منها لكن كارلو أنشيلوتي يفضل منحه بعض الوقت لاستعادة لياقته.