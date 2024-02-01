"مداهمة لإعلان الخبر الصادم" .. انهيار الرقصة الأخيرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي رسميًا

صدمة لعشاق كرة القدم في العالم..

بعد جدل طويل.. تأكد بشكل رسمي، غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أمام إنتر ميامي الأمريكي، على كأس "موسم الرياض".

معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن تنظيم بطولة ودية على كأس "موسم الرياض"، تجمع الهلال والنصر، بالإضافة إلى إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ حيث خسر الفريق الأمريكي في مباراته الأولى أمام الزعيم.

وفي المباراة الثانية.. كان من المقرر أن يواجه رونالدو منافسه التاريخي ميسي، تحت مسمى "الرقصة الأخيرة"؛ إلا أن الإصابة حرمت الأسطورة البرتغالية، من التواجد بشكل رسمي؛ حيث استبعده المدير الفني لويس كاسترو، من القائمة نهائيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول كاسترو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC": "كنا نتمنى تواجد رونالدو معنا؛ ولكن الحياة تستمر بدونه أيضًا"، مؤكدًا على أن اللاعب قريب للغاية من الجاهزية، بعد دخوله المرحلة الأخيرة من البرنامج المعد له.

ومن ناحيته.. غاب ميسي أيضًا عن تشكيل إنتر ميامي أمام النصر؛ حيث أعلن آل الشيخ بعد مداهمة الاستوديو التحليلي بقناة "SSC"، معاناة الأسطورة الأرجنتينية، من إصابة في العضلة الخلفية؛ لذلك خاف مدربه من "المغامرة" به.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه النصر، في آخر مباريات بطولة كأس "موسم الرياض"، يوم الثامن من فبراير الجاري؛ حيث من المتوقع لحاق رونالدو بالمباراة وقتها.