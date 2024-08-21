مدافع مايوركا: صليت لربي أثناء مباراة ريال مدريد.. ونجمهم يستحق الكرة الذهبية!

يدرك المدافع البالغ من العمر 27 عامًا من كان يواجه؟

تحدث الإسباني بابلو مافيو نجم دفاع ريال مايوركا عن المواجهة القوية التي مر بها أمام ريال مدريد، في محاولته لصد قدرات الهجوم لدى الفريق الملكي وبالأخص الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي اللذين كانا دائمًا يواجهانه في موقف واحد لواحد بصفته الظهير الأيمن لفريق ملعب "سون مويكس".

وقال مافيو في تصريحات لـ"GOL PLAY": "حينما شاهدتهم يركضون ناحيتي، صليت لربي وسألت نفسي: ماذا افعل هنا؟ كان من الجيد أن ألعب أمامهم لأن الجميع يريد لعب هذه المباريات أمام هؤلاء اللاعبين، لكن يومها لم أتمكن من التحرك خطوة!".

وقال مافيو إنه خلال استراحة شرب المياه في الشوط الأول توجه إلى فينيسيوس -الذي يملك معه بعض اللقطات العنيفة في الآونة الأخيرة- وتبادلا الحديث وقالا إن كل شيء على ما يرام بالنسبة لكل واحد منهما تجاه الآخر.

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وأشاد بفيني قائلًا: "حينما ألعب ضده يكون علي التركيز بشكل كبير، لأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه".

وأردف: "سيكون مثاليًا ان يمنحوه جائزة الكرة الذهبية، إذا حدث ذلك سيكون له العديد من الأسباب، الحقيقة هي أنه يفعل العديد من الأشياء المميزة، وقد كان جيدًا للغاية العام الماضي".