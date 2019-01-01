مدافع ليستر سيتي يكشف عن سبب صحوة فريقه

ليستر سيتي ينافس ليفربول بقوة هذا الموسم

كشف جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي، سبب صحوة فريقه في الأسابيع الأخيرة ومطاردة ليفربول على صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الثاني من البريميرليج برصيد 38 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال إيفانز في تصريحات صحفية: "المباراة الأخيرة التي خسرناها، كانت أمام ليفربول وبطريقة غريبة بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة".

وواصل: "أعتقد أن تلك المباراة أعطتنا حافزاً حقيقياً للعودة بعد ذلك، خاصة بعد فترة التوقف الدولي قدمنا مستويات رائعة حتى الآن".7

وحقق الثعالب فوزاً هاماً بالأمس، على أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف، في مباراة سجل فيها إيفانز.

فيديو | هدفان لفاردي وفرص غريبة ضائعة لأستون فيلا أمام ليستر

وحول مباراة أستون فيلا قال المدافع الإنجليزي: "لعبنا مباراة جيدة لقد كانت بداية المباراة صعبة".

ويستعد الثعالب لمواجهة نوريتش سيتي، يوم السبت القادم في الجولة الـ 17 من البريميرليج.