مدافع كرواتيا على أبواب الدوري السعودي

المدافع الكرواتي سيكون لاعبًا بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد نجوم المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، من الانضمام إلى أحد فرق الدوري السعودي للمحترفين.

وتبحث جميع فرق الدوري السعودي للمحترفين خلال الوقت الحالي، عن ضم أفضل اللاعبين لتدعيم صفوفهم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

وكشف الإعلامي التركي "Yağız Sabuncuoğlu" عن توصل نادي الاتفاق السعودي، لاتفاق مع دوماجويج فيدا مدافع المنتخب الكرواتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب تغريدة جاء فيها: "الاتفاق توصل إلى اتفاق مبدئي مع فيدا، سيأتي وفد من الاتفاق إلى إسطنبول قريبًا، من أجل التعاقد مع المدافع الكرواتي والاتفاق على كافة تفاصيل العقد".

وأصبح فيدا حرًا الآن بعد أن انتهى عقده مع بشكتاش التركي بداية شهر يوليو الجاري، حيث يبحث عن فريق جديد خلال الوقت الحالي.

Al-Ittifaq, Domagoj Vida ile prensip anlaşmasına vardı. Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 17, 2022

ومازال فيدا واحدًا من العناصر التي يتم الاعتماد عليها في صفوف المنتخب الكرواتي خلال الوقت الحالي، بالرغم من وصوله إلى سن الـ33 عامًا.

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وكان فيدا ضمن العناصر الأساسية التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018، والتي شهدت مشاركة تاريخية للمنتخب الكرواتي، الذي نجح في الوصول إلى النهائي، قبل خسارته على يد فرنسا.