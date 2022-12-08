مدافع فرنسا يتحدى إنجلترا: عليكم النوم مبكرًا لإيقاف مبابي!

علي سمير
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Kylian Mbappè France Poland desktopGetty Images
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سخرية من الحديث عن إمكانية إيقاف النجم الفرنسي

حث دايوت أوباميكانو مدافع فرنسا وبايرن ميونخ، دفاع منتخب إنجلترا على "الذهاب إلى الفراش مبكرًا" من أجل إيقاف كيليان مبابي.

فرنسا تستعد لخوض مواجهة نارية يوم السبت، في إطار ربع نهائي كأس العالم، طمحًا في مواصلة المغامرة الناجحة حتى الآن للحفاظ على لقب مونديال روسيا 2018.

وقال أوباميكانو في تصريحات للصحفيين:"كيليان لاعب مختلف تمامًا عن أي مهاجم آخر، إنه نجم عالمي ومن الصعب الدفاع أمامه، عليك الذهاب إلى الفراش مبكرًا حتى تتمكن من التصدي له".

وأما عن تواجد هوجو لوريس حارس الديوك مع هاري كين مهاجم إنجلترا في توتنهام معًا:"سنتحدث عن هذا الأمر، لو تمكن كين من إيقاف مبابي فهذا جيد له، لكن هناك 19 فريقًا بالدوري الفرنسي في انتظار العثور على الإجابة ومعرفة كيفية إيقافه".

جدير بالذكر أن يوسف فوفانا زميل أوباميكانو في منتخب فرنسا، قام هو الآخر بالسخرية من حديث كايل ووكر مدافع إنجلترا عن كيفية إيقاف نجم باريس سان جيرمان.

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  • 46548فرنسا، 2018
  • 34137ألمانيا، 2014
  • 66146إسبانيا، 2010
  • 23008إيطاليا، 2006
169839 الأصوات
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