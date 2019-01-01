مدافع ستراسبورج يعرض نفسه على باريس سان جيرمان

ويكشف عن سبب تعثر خروجه من "دو لامينو" حتى هذه اللحظة

أعرب الظهير الأيمن لنادي ستراسبورج كيني لالا، عن سعادته بالشائعات المتداولة منذ فترة عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان في ضمه لمشروع المدرب الألماني توماس توخيل.

وقدم صاحب الـ28 عامًا مستوى متميز مع فريقه الفرنسي على مدار الموسم الماضي، الذي خرج منه بتسع تمريرات حاسمة، بالإضافة لخمسة أهداف من توقيعه، الأمر الذي ساعده على ربط مستقبله بأكثر من عملاق فرنسي، في مقدمتهم "إلبي إس جي".

وقال كيني لالا في مقابلة حصرية مع " 20 minutes". "منذ البداية.. توجد شفافية في التعامل مع الرئيس مارك كيلر، إذا كانت هناك فرصة للانتقال لمكان أعلى، فأنا أرحب بذلك. كانت هناك مفاوضات، وبعد ذلك سألت نفسي.. هل أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية؟ هل أنا بحاجة لبذل مجهود أكبر لأتقدم إلى الأمام؟".

وغازل العملاق الباريسي قائلاً "لا أريد الكشف عن أسماء الأندية التي حاولت التعاقد معي، لكن كان هناك ناديان جيدان ولديهما طموح. هل باريس سان جيرمان أحدهما؟ كنت أرغب في الذهاب إلى هناك، ومن الجيد جدًا سماع مثل هذه الأنباء".

ملخص ما يحدث بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في مفاوضات نيمار! 🤣 pic.twitter.com/bNOmGIILdd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وعن سبب استمراره مع ستراسبورج حتى الآن، رغم اعترافه مرارًا وتكرارًا برغبته في الرحيل، قال "لست أنا من أوقف المفاوضات، لم يحدث اتفاق بين ستراسبورج والأندية التي كانت ترغب في ضمي، وذلك بسبب سعر البيع، مع ذلك أنا لا أستبعد الرحيل".