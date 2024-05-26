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تامر أبو سيدو

مدافع جديد ينضم لقائمة الغائبين .. الاتحاد يُغادر لمواجهة النصر بـ4 محترفين فقط

الاتحاددوري روشن السعوديالنصر

قمة منتظرة في ختام الدوري السعودي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

غادرت بعثة الاتحاد إلى الرياض استعدادًا لمواجهة النصر في ختام دوري روشن السعودي مساء غدٍ الإثنين، وقد شهدت غياب العديد من اللاعبين للإصابة.

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الإعلامي علاء سعيد أوضح أن البعثة شهدت تواجد 4 محترفين فقط من أصل ثمانية، وهم فابينيو ونجولو كانتي وجوتا ولويز فيليبي، فيما غاب كلًا من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وكريم بنزيما وأحمد حجازي للإصابة.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل أضيف مدافع جديد لقائمة الغائبين وهو الظهير فواز الصقور، حيث لم يُرافق البعثة للعاصمة السعودية بسبب الإصابة.

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اللقاء قد لا يكون مهمًا للنصر، حيث ضمن تواجده ثانيًا في جدول الترتيب، لكنه يهم جدًا الاتحاد الذي يأمل في الفوز وخسارة التعاون للتأهل إلى النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

التعاون يتواجد رابعًا حاليًا برصيد 56 نقطة وسيُواجه الاتفاق على ملعبه في القصيم، فيما يمتلك الاتحاد 54 نقطة.

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