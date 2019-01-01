مدافع توتنهام يحذر صلاح وليفربول: أحب العنف في مواجهاتي

المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز نجم فريق توتنهام يؤكد أنه يحب العنف في مواجهاته قبل مباراة فريقه ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الكولومبي دافينسون سانشيز مدافع فريق توتنهام أنه لن يكتفي باللعب النظيف أمام نظيره ليفربول في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن فريقه سيدخل مباراة النهائي بهدف تحقيق الفوز فقط بغض النظر عن قوة ليفربول.

"رغم خيبة الأمل الكبيرة أمام روما وليفربول، لم أفكر أبدًا في ترك برشلونة" 🗨️



🎙️ ميسي pic.twitter.com/UNMNZ6LxHv — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال سانشيز: "كرة القدم ليس حول لعب الكرة فقط أو خلق الفرص فقط بدون أن تلمس المنافس، لو جئت لتبعد الكرة بينما كان المنافس بينك وبينها إذا فأنا آسف من أجله".

وأضاف: "أنا مدافع ويجب أن أقاتل ونحن سنلعب مباراة نهائية، ومثل تلك المباريات يجب أن تحقق الفوز فيها، فلا يمكنك أن تحاول أن تكون أفضل من المنافس، بكل تأكيد يجب أن نلعب بعنف".

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وأكمل: "أنا أشاهد مقاطع لكل من راموس ومالديني وباريسي، وجميعهم يمتلكون الشخصية القوية، وأنا أحب الاندفاع والعنف في مواجهاتي".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه توتنهام الأسبوع المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.