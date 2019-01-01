مدافع بلجيكي ضمن خيارات الاتحاد لتعويض مروان دا كوستا

اللاعب حاليًا على طاولة إدارة نادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن بدء إدارة النادي النادي البحث عن لاعبين من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن اللاعب البلجيكي دينو أرسلاناجيتش، مدافع فريق رويال أنتويرب البلجيكي “26 عاما”، دخل ضمن خيارات العميد.

وأضافت أن اللاعب حاليًا على طاولة إدارة نادي الاتحاد، وسيتم عرضه على الهولندي تين كات، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني مصير اللاعب، حيث ستعرض على تين كات فكرة التعاقد معه، نظير ما يمتاز به من الطول وتسجيل الأهداف بالرأس، وامتلاكه قوة جسمانية وسرعة عالية.

وسيكون القرار النهائي سيكون للهولندي كات، الذي سيختار اللاعب وفق الاحتياجات التي يراها، من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي.

يُذكر أن اللاعب المغربي مروان دا كوستا كان قد رحل عن الفريق وطالب بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.