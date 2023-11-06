مدافع برشلونة: لم أتعجل في عودتي ولا أمانع تغيير مركزي!

مدافع برشلونة أخبر تشافي بقبوله تغيير مركزه...

عاد جول كوندي، للتو من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع، وشارك في فوز برشلونة، أمام ريال سوسييداد، بالدوري الإسباني، ليؤكد المدافع الفرنسي أنه لم يتعجل في عودته للملاعب وتعافى بشكل تام.

ويستعد كوندي، مع برشلونة لمواجهة شاختار الأوكراني، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كوندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " غرفة خلع الملابس في برشلونة جيدة، نحن ندرك أن هناك أشياء يجب علينا تحسينها، وأن المباراتين الأخيرتين تركتا مشاعر ليست جيدة، ولكن يجب أن نواصل العمل كما نفعل".

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وعن مشكلة برشلونة في الخروج بالكرة وصناعة اللعب، قال كوندي: "لقد فقدنا الكثير من الكرات، إنها مسألة تواصل بين اللاعبين والتحرك بدون كرة، إنها واحدة من الأمور التي تحتاج إلى تحسن بالإضافة إلى الكثافة الهجومية".

وتابع: "نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزًا في الدفاع، أحيانًا نندفع أكثر من اللازم وتستقبل شباكنا أهدافًا أكثر من العام الماضي، يجب تصحيح تلك التفاصيل مع وجود لاعبين جدد".

وعن عودته من الإصابة والتنافس مع زملائه على مركز أساسي في التشكيلة، قال: "أنا سعيد للغاية لوجود منافسة في الدفاع، ولكن هذا لا يعني أنني قمت بتسريع عملية تعافيي وعودتي للملاعب، لقد تم الالتزام بالبرنامج الطبي ومواعيد العودة الطبيعية، لقد عملت بجد للعودة".

وأردف: "لقد أجريت محادثة مع المدرب في نهاية الموسم الماضي، وأخبرته أنني يمكنني مساعدة الفريق في أي مركز، وهو يعلم أنني لن أرفض أبدًا اللعب في مركز الظهير الأيمن".