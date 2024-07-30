مدافع برشلونة في خط الوسط.. فليك مقتنع تمامًا بأفكار تشافي!

لم يكن المدرب السابق على خطأ إذن!

يقتنع هانز فليك مدرب برشلونة الحالي بالموقع الذي اختاره المدرب السابق تشافي هيرنانديز للدنماركي أندرياس كريستنسن في خط الوسط بدلًا من قلب الدفاع.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة للنادي الكتالوني، أشارت إلى أن فليك يعتزم الاعتماد على كريستنسن في هذا المركز بعد مراجعة أرقامه وإحصائياته.

سيكون هذا على الأقل خلال الجولة التحضيرية التي يخوضها برشلونة في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، في ظل عدم قدرة فليك على الاستعانة بالثنائي المصاب جافي وفرينكي دي يونج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كريستنسن هو اللاعب الأهدأ على الإطلاق في قائمة برشلونة من حيث إطلاق التصريحات أو الظهور في المؤتمرات، يلعب كرة القدم وفقط!.

ويخوض برشلونة 3 مباريات تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، أولها ضد مانشستر سيتي صباح الغد، ثم مواجهة ريال مدريد في 4 أغسطس 2024، ثم مواجهة ميلان في السابع من أغسطس.